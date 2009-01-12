Если бы выборы в ВР состоялись в декабре (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце декабря, то наибольшую поддержку избирателей получили бы Партия регионов и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня в Киеве результаты опроса, проведенного „Українським демократичним колом” по заказу Института политики в декабре 2008 году.

В частности, за Партию регионов готовы проголосовать 26,2% респондентов, а за Блок Юлии Тимошенко – 22,1% среди тех, кто не отказался бы от участия в голосовании.

Кроме того, в парламент попали бы еще четыре политических силы. В частности, Блок Арсения ЯЦЕНЮКА готовы поддержать 8,4% опрошенных, Блок Владимира ЛИТВИНА и Коммунистическую партию Украины – по 6,7%, а блок Виктора ЮЩЕНКО – 3,5% среди тех, кто не отказался бы от участия в голосовании.

Другие политические силы не попали бы в парламент. Так за Всеукраинское объединение „Свобода” готовы проголосовать 2,2%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины – 1,1%, за Блок Виталия КЛИЧКО – 0,9%, за Социалистическую партию Украины – 0,8%, за Блок Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО – 0,7%, за Блок Анатолия ГРИЦЕНКО – 0,6%, за „Народную самооборону” – 0,4%, за „Единый Центр” – 0% среди тех, кто не отказался бы от участия в голосовании.

При этом не отказались бы от участия в голосовании на выборах в Верховную Раду Украины 70,8% опрошенных (из них 43,2% обязательно принимали бы участие, а 27,6%, скорее всего, принимали бы участие).

Всего было опрошено по месту жительства 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.