Высший совет правосудия не уволил судью, которая выносила решения против "автомайдановцев"

Высший совет правосудия не уволила судью Апелляционного суда киевской области Рудниченко Е.М, которая лишала водительских прав участников «Автомайдана». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Роман Маселко.

Он сообщил, что члены ВСП и сама судья признали наличие нарушений, но решили, что они недостаточно грубые. А судью не привлекли к ответственности в связи с истечением сроков привлечения.

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"То есть умышленное наказание невиновного, без доказательств, на основании сфальсифицированных документов не является грубым нарушением. Теперь судьи могут пользоваться этим решением "обновленной" ВСП как практикой, которая позволяет такие нарушения", - пишет юрист.

Маселко также сообщил, что другие судьи, в отношении которых должны были рассматриваться дела заболели (в т.ч. председатель Днепровского суда Ластовка и в.и. о. председателя Голосеевского суда - Шевченко). Поэтому все эти дела - отложено.

Как сообщал УНИАН ранее, Высший совет правосудия из-за отсутствия кворума перенес рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины относительно отстранения от должности уличенного в вымогательстве 500 тыс. долл. члена ВРП Павла Гречковского на 15.00 22 февраля.