Газпром: на газовые переговоры Украины и РФ повлияли интересы США

На переговоры Украины и России по газу повлияло подписание Киевом декларации о партнерстве с Вашингтоном.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель главы правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«19 декабря было заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и США. Мы документа не имеем, но, по нашей информации, один из пунктов был посвящен рассмотрению вопроса о транзите газа», - сказал он.

Представитель «Газпрома» выразил удивление появлением этого пункта в соглашении между Украиной и США, отметив, что США не занимаются ни добычей, ни транзитом газа в Европе.

«Европейские страны вряд ли были информированы о таком замечательном соглашении», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он также отметил, что эта декларация, очевидно, и повлияла серьезно на ход переговоров.

Кроме того, А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что по имеющейся у «Газпрома” информации премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО согласовала коммерческие условия поставок газа в Украину еще в декабре, однако Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО запретил главе “Нафтогаза Украины” Олегу ДУБИНЕ подписывать договор.