Мы выживем оккупантов с Донбасса и Крыма - Парубий

20:30, 23 февраля 2017
Политика
4407

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что оккупанты будут выдворены из Крыма и с временно оккупированных территорий Донбасса.

Он добавил, что этот вопрос для Украины, как и для всего мира, является номером один / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил во время приема по случаю Дня Крыма в парламенте.

“Сегодняшний наш день Крыма в Верховной Раде напоминает, что Крым — это Украина. Он напоминает о том, что мы никогда не позволим никому торговать вопросом Крыма. Никакими переговорами, никакими уговорами и никакими манифестами”, - подчеркнул Парубий.

Он отметил, что этот вопрос для Украины, как и для всего мира, является номером один, поскольку никто не имеет права пересматривать границы государств и никто не имеет права оккупировать независимую страну.

Читайте такжеПарубий назвал прогулы нардепов предательством перед "ребятами на передовой" и закрыл заседание

“Сегодня мы напоминаем и себе, и всему миру, что Крым — это Украина. И сегодня мы еще раз громко заявляем, что мы вернем контроль украинской власти над Крымом, что мы выживем оккупантов из Крыма и с других оккупированных территорий”, - сказал Парубий и подчеркнул, что этот вопрос для всего украинского государства и для Верховной Рады является основным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Оккупация Крыма
Теги: #Крым#Парубий#Донбасс#Россия