Мы выживем оккупантов с Донбасса и Крыма - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил во время приема по случаю Дня Крыма в парламенте.

“Сегодняшний наш день Крыма в Верховной Раде напоминает, что Крым — это Украина. Он напоминает о том, что мы никогда не позволим никому торговать вопросом Крыма. Никакими переговорами, никакими уговорами и никакими манифестами”, - подчеркнул Парубий.

Он отметил, что этот вопрос для Украины, как и для всего мира, является номером один, поскольку никто не имеет права пересматривать границы государств и никто не имеет права оккупировать независимую страну.

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“Сегодня мы напоминаем и себе, и всему миру, что Крым — это Украина. И сегодня мы еще раз громко заявляем, что мы вернем контроль украинской власти над Крымом, что мы выживем оккупантов из Крыма и с других оккупированных территорий”, - сказал Парубий и подчеркнул, что этот вопрос для всего украинского государства и для Верховной Рады является основным.