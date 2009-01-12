Криль припомнил Тимошенко ее «шумные» визиты к Путину

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ называет недопустимым передачу России украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Пока украинская ГТС находится в собственности нашего государства, Украина будет иметь право голоса в газовых переговорах», - отметил И.КРИЛЬ.

«Перекрывая газ Украине и Европе, Россия стремится взять под контроль последнюю независимую систему газотранспортировки на постсоветском пространстве, - считает народный депутат. - Подобным образом в 1994 году Россия давила на Молдову и заставила ее отдать экспортные газовые сети. Следующей жертвой газовых объятий России в 2007 году стала Беларусь. Сегодня Россия стремится взять под контроль уже украинские газопроводы и тем самым установить полную монополию на транспортировку газа в Европу».

«Мы уже год наблюдаем несостоятельность правительства решить вопрос цены на газ с Россией. Еще в феврале 2008 года началась бурная деятельность Ю.ТИМОШЕНКО в газовом направлении деятельности Кабмина. Было все: “шумные” визиты к ПУТИНУ, о которых несколько недель говорила вся страна, “красивые” пресс-конференции, на которых развенчивались “враги”, меморандумы с Россией. А закончилось все ценой на газ 450 долларов США и очередной газовой войной с Россией”, - считает И.КРИЛЬ.

По его словам, опаснейшим является то, что периодически со стороны правительственных чиновников раздаются заявления о возможности решить проблемы газоснабжения путем частичной или полной передачи России газотранспортной системы Украины. “Это недопустимая цена. ГТС является собственностью украинского народа и должна таковой остаться - это гарантия того, что тепло в наших домах не исчезнет», - отметил лидер “Единого центра”.

По его мнению, «наших людей меньше всего интересует, откуда приходит газ и кто этот газ поставляет. Их, прежде всего, интересуют горячие батареи, теплая вода в кранах и приемлемая цена на газ. Сейчас нет стабильности в теплоснабжении, а цену за газ нам предлагают почти втрое выше, чем в прошлом году. Именно это и является результатом деятельности Кабмина ТИМОШЕНКО, что и свидетельствует о полной некомпетентности действующего правительства»

Политик считает, что исправить ситуацию может только консолидированная позиция украинской власти в переговорах с Россией. «Как свидетельствует опыт газовых войн наших соседей с Россией, противостоять ей можно лишь тогда, когда амбиции отходят и правительство отстаивает национальный интерес. Дальнейшие события покажут нам, способно ли правительство ТИМОШЕНКО действовать именно так», – сказал И.КРИЛЬ.