Ельченко на заседании СБ ООН заявил о жестоких репрессиях в оккупированном Крыму

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном приоритетам австрийского председательства в ОБСЕ, сообщается на странице Представительства Украины при ООН в Twitter.

«Призываем ОБСЕ уделить усиленное внимание ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, где «Россия проводит небывалые репрессии», - сказал Ельченко.

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Он также подчеркнул, что Россия, вместо того, чтобы добросовестно выполнять Минские соглашения, осуществляет политическое давление, шантаж и военные провокации.

«Продолжающаяся агрессия России против Украины и ее негативные последствия остаются одними из основных угроз европейской безопасности ", - констатировал он.

Кроме того, Ельченко отметил, что "военная атака России на Авдеевку подтвердила стойкое нежелание Москвы выполнять свои обязательства по Минским договоренностям".

В то же время он подчеркнул, что проведение местных выборов на Донбассе «как ключевой элемент политического урегулирования возможно лишь после реализации комплекса мер по безопасности».