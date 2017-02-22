Ельченко на заседании СБ ООН заявил о жестоких репрессиях в оккупированном Крыму
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко призвал ОБСЕ уделить усиленное внимание ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, где оккупационные власти осуществляют жестокие репрессии.
Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном приоритетам австрийского председательства в ОБСЕ, сообщается на странице Представительства Украины при ООН в Twitter.
«Призываем ОБСЕ уделить усиленное внимание ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, где «Россия проводит небывалые репрессии», - сказал Ельченко.
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Он также подчеркнул, что Россия, вместо того, чтобы добросовестно выполнять Минские соглашения, осуществляет политическое давление, шантаж и военные провокации.
«Продолжающаяся агрессия России против Украины и ее негативные последствия остаются одними из основных угроз европейской безопасности ", - констатировал он.
Кроме того, Ельченко отметил, что "военная атака России на Авдеевку подтвердила стойкое нежелание Москвы выполнять свои обязательства по Минским договоренностям".
В то же время он подчеркнул, что проведение местных выборов на Донбассе «как ключевой элемент политического урегулирования возможно лишь после реализации комплекса мер по безопасности».