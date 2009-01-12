Ехануров на 5 дней летит в Китай

Сегодня с визитом в Китайскую Народную Республику отбывает украинская военная делегация во главе с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в первый день визита, 13 января, состоится встреча Ю.ЕХАНУРОВА с членом Государственного совета КНР, министром обороны Китая генерал-полковником ЛЯН Гуанле и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Китая планируют рассмотреть военно-политическую ситуацию в мире и Восточной Азии. Также они планируют обсудить вопросы развития военного, военно-политического и военно-технического сотрудничества между Украиной и Китаем, обменяться опытом в вопросах реформирования и развития вооруженных сил обеих стран, определить перспективные направления двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, в частности, в области военного образования.

На следующий день, 14 января, Ю.ЕХАНУРОВ планирует провести рабочую встречу с Председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая ЦЗЯ Цинлинем.

В этот же день представители украинской военной делегации планируют посетить в Пекине Академию космических технологий и Академию национальной обороны КНР, где ознакомятся с их структурами, задачами и учебно-материальными базами, а также посетить Китайскую аэрокосмическую корпорацию науки и промышленности “CASIC”.

15 января Ю.ЕХАНУРОВ и представители украинской военной делегации посетят 3-ю дивизию специального назначения Пекинского военного округа, где будут наблюдать за показательными учениями антитеррористического подразделения Министерства обороны Китайской Народной Республики.

Находясь 16 января в Шанхае, Ю.ЕХАНУРОВ посетит базу Военно-морских сил Народно-освободительной Армии Китая, где ознакомится с ее инфраструктурой и осмотрит один из боевых кораблей.

17 января министр обороны Украины и представители делегации планируют посетить китайскую авиастроительную корпорацию “AVIC”, где ознакомятся с ее инфраструктурой и задачами. Также состоятся переговоры с руководством корпорации “AVIC”, в ходе которых стороны планируют обсудить вопросы развития совместных украинско-китайских проектов в авиастроительной сфере.

Визит украинской военной делегации продлится до 18 января.