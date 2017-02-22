Турчинов рассказал, что должно компенсировать Украине добровольно утерянный ядерный потенциал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами ВСУ, командиров боевых частей и соединений в Генеральном штабе ВСУ.

«Прохождение военной службы должно открывать для молодежи социальную лестницу, стать обязательным условием для политической или государственной карьеры, быть общественно престижной и материально привлекательной», - подчеркнул он.

Читайте также"Кровавая бойня": Турчинов назвал авторов плана по силовому разгону Майдана

«Отдельным вопросом является перевооружение Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, получение и принятие на вооружение новых высокоэффективных образцов оружия и военной техники, способных компенсировать добровольно утраченный на основе международных соглашений ядерный потенциал», - добавил Турчинов.

Секретарь СНБО также отметил проекты создания новейшего ракетного оружия, которые должны кардинально повышать огневую мощь подразделений ВСУ, и мероприятия по формированию производственных мощностей к серийному производству образцов нового вооружения и военной техники.

«Важной задачей остается усиление контроля, охраны и обороны государственной границы. Конечно, если речь идет о Российской Федерации, то должны делать акцент именно на обороне, но на западной границе необходимо последовательно реализовывать принцип обеспечения пограничной безопасности по европейскому образцу. Речь идет как об инженерном оборудовании, высокотехнологичных средствах контроля, так и об увеличении оперативных возможностей соответствующих подразделений», - подчеркнул Турчинов.

Он подчеркнул, что Украине следует развивать действенность и кадровый потенциал Национальной гвардии и Национальной полиции, усиливать их техническую обеспеченность.

«Сдержать Россию невозможно только военной силой. Нам нужно эффективное применение специфических инструментов разведки и контрразведки», - подчеркнул секретарь СНБО.