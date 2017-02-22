Украина находится под постоянной угрозой расширения военной интервенции со стороны России - Турчинов
Украина сегодня находится под постоянной угрозой расширения военной интервенции со стороны России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.
«За три года в Украине армия стала способна воевать и давать отпор врагу, что является базовой гарантией выживания государства, однако сегодня Украина находится под постоянной угрозой расширения военной интервенции со стороны России», - заявил он.
Поэтому, по словам секретаря СНБО, усиление безопасностных возможностей Украины должно происходить постоянно и на разных уровнях.
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«Развитие Вооруженных сил, других военных формирований должно осуществляться на основе лучших достижений ведущих армий мира, а также собственного боевого опыта последних трех лет», - подчеркнул он.
«Мы должны обеспечить не только всестороннее изучение опыта боевых действий в АТО, оплаченный человеческими жизнями, но и его осмысления и учета в установках и боевых уставах. Недопустимо, что заложенная в них философия до сих пор остается неизменной», - добавил Турчинов.