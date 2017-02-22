Украина находится под постоянной угрозой расширения военной интервенции со стороны России - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.

«За три года в Украине армия стала способна воевать и давать отпор врагу, что является базовой гарантией выживания государства, однако сегодня Украина находится под постоянной угрозой расширения военной интервенции со стороны России», - заявил он.

Поэтому, по словам секретаря СНБО, усиление безопасностных возможностей Украины должно происходить постоянно и на разных уровнях.

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«Развитие Вооруженных сил, других военных формирований должно осуществляться на основе лучших достижений ведущих армий мира, а также собственного боевого опыта последних трех лет», - подчеркнул он.

«Мы должны обеспечить не только всестороннее изучение опыта боевых действий в АТО, оплаченный человеческими жизнями, но и его осмысления и учета в установках и боевых уставах. Недопустимо, что заложенная в них философия до сих пор остается неизменной», - добавил Турчинов.