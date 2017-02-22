Порошенко обсудил с членами Конгресса США противодействие агрессии РФ
Президент Петр Порошенко провел встречу с сенатором США Ричардом Дурбиным и конгрессменом США Майклом Куигли.
Президент Украины обсудил с представителями Конгресса США вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и противодействия российской агрессии, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко поблагодарил за твердую и последовательную двухпартийную поддержку Украины со стороны обеих палат Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии.
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Президент подробно проинформировал собеседников об эскалации ситуации на Донбассе и продолжающиеся провокации и нарушения режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков.
Во время встречи была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросам реализации реформ в Украине и дальнейшему содействию в этом процессе со стороны Соединенных Штатов.
Петр Порошенко подчеркнул важность принятия Палатой представителей и Сенатом законов и резолюций в поддержку Украины, проекты которых сейчас находятся на рассмотрении Конгресса США.