Боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 18.00 21 февраля всего зафиксировано 35 обстрелов. Одного нашего военного ранено", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Мариупольском направлении оккупанты из 120-миллиметровых минометов обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Водяное, Павлополь. По Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

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На Донецком направлении боевики из 120 - и 82-миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Луганское, Зайцевое и Каменку. По Каменке вел огонь и снайпер.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов было обстреляно Катериновку.

Как сообщал УНИАН ранее, российско-оккупационные войска изменили тактику ведения боевых действий под Авдеевкой: утром интенсивность обстрелов уменьшилась, однако на передовую выходят вражеские снайперы.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. «Под Авдеевкою оккупанты изменили тактику: утром интенсивность минометных обстрелов уменьшилась, одновременно на передовую выходят вражеские снайперы», - заявил он.