В ГПУ рассказали, почему отозвали ходатайство в отношении соратника Януковича экс-министра Клименко

Генеральная прокуратура Украины отозвала из суда ходатайство о разрешении на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко для устранения технических недостатков в документах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Клименко А.В. было отозвано из суда для устранения технических недостатков и приобщении процессуальных документов, подтверждающих пребывание Клименко А.В. за пределами Украины», – написала Сарган.

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По ее словам, кроме того, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защитников Клименко не избрана мера пресечения, апелляционным судом Киева при участии защитников Клименко последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в связи с тем, что он находится в международном розыске. Указанное решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Решение суда будет приложен к ходатайству о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Клименко, которое будет подано в суд в течение нескольких дней.

Сарган также отметила, что также указанное решение суда будут использованы стороной обвинения при доказывании факта отсутствия Клименко на территории Украины.

Справочно. Клименко возглавлял Министерство доходов и сборов Украины с декабря 2012 года до конца февраля 2014 года. Он принадлежал к приближенного круга лиц тогдашнего президента Виктора Януковича. После Революции достоинства он бежал из Украины.

19 сентября 2016 года Луценко заявил, что в уголовном производстве против экс-руководства Министерства доходов и сборов времен президентства Януковича эксперты установили убытки в размере 40 млрд долларов.