Рада рассматривает льготы пострадавшим на Майдане и выделение жилья семьям погибших бойцов АТО (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также планируют рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Алексея Савченко, который занимает должность председателя Николаевской облгосадминистрации.

Читайте такжеРада должна отреагировать на признание Москвой "паспортов Л/ДНР" - глава комитета ВР по иностранным делам

Кроме того, народные депутаты рассмотрят сегодня два блока вопросов, касающихся аграрной политики и топливно-энергетического комплекса.