Рада рассматривает льготы пострадавшим на Майдане и выделение жилья семьям погибших бойцов АТО (прямая трансляция)

10:17, 21 февраля 2017
Политика
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Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты, которые касаются предоставления льгот пострадавшим во время Революции достоинства, и выделение жилья семьям бойцов, которые погибли в АТО.

пленарное заседание в Раде / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, также планируют рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Алексея Савченко, который занимает должность председателя Николаевской облгосадминистрации.

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Кроме того, народные депутаты рассмотрят сегодня два блока вопросов, касающихся аграрной политики и топливно-энергетического комплекса.

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