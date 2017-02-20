Возле АП усилили охрану (фото)

На улице Банковой находится несколько рядов Нацполиции и Нацгвардии, передает "Украинская правда".

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Ниже, по улице Институтской, расположена большая колонна Нацгвардии, которая перекрывает движение на Банковую.

В то же время люди постоянно прибывают на Майдан Незалежности и к монументу Небесной сотни и почтили память погибших.

Столкновений в центре Киева не было.