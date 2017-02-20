Возле АП усилили охрану (фото)
19:58, 20 февраля 2017Политика
9682
Возле Администрации президента в понедельник вечером усилили охрану.
На улице Банковой находится несколько рядов Нацполиции и Нацгвардии, передает "Украинская правда".
Читайте такжеСтычки на Европейской площади Киева: ранен полицейский, 5 человек задержаны (фото, видео)
Ниже, по улице Институтской, расположена большая колонна Нацгвардии, которая перекрывает движение на Банковую.
В то же время люди постоянно прибывают на Майдан Незалежности и к монументу Небесной сотни и почтили память погибших.
Столкновений в центре Киева не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Митинги в центре Киева