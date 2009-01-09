Информация о "замерзании" Севастополя - провокация

Власти Севастополя опровергают сообщения некоторых СМИ о том, что «город замерзает» из-за газовых проблем между Украиной и Россией.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении пресс-службы городской государственной администрации в связи с появлением «в лентах новостей некоторых Интернет-изданий и в информационных выпусках ряда телеканалов сообщений о том, что Севастополь - замерзает».

«Смысл этих «информ-уток» прост: в Севастополе якобы отключили тепло и горячую воду из-за того, что город стал заложником неподписанного между Украиной и Россией соглашения по поставкам природного газа», - отмечается в заявлении. Вместе с тем, как подчеркивают в пресс-службе, «председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН расценивает подобную недобросовестную работу журналистов как провокацию, поскольку на сегодняшний день все котельные города работают в штатном режиме. Тепло в дома севастопольцев подается, все аварийные ситуации устраняются оперативно».

В пресс-службе признают, что «9 января было отключено теплоснабжение нескольких домов. Котельная на ул. Героев Севастополя прекратила подачу энергоносителя из-за гидроудара. Котельная в селе Верхнесадовом - из-за аварии на линии электропередач в районе города Бахчисарая. В данных случаях речь идет о кратковременных перебоях теплоснабжения. В целом же газо- и теплоснабжение Севастополя остается стабильным».

Как добавили в пресс-службе со ссылкой на начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации Владимира ХИБУЧЕНКО, «Севастополь получает голубое топливо из «внутренних хранилищ», в частности из Глебовского, и тот объем газа, который добывается в Украине и уже есть, то есть находится в хранилищах, позволяет полностью обеспечить население».