Газпром подал иск на Украину в Стокгольмский арбитраж

Газпром подал иск в Стокгольмский арбитраж, чтобы обязать Украину обеспечить бесперебойный транзит газа в Европу. Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с иностранными СМИ.

Он напомнил, что Газпром и Украина в трудных условиях начала 2006г. разделили контракты на поставку газа непосредственно потребителям Украины и на транзит энергосырья через ее территорию, транзитный контракт действует до 2013г. Кроме того, в апреле 2007г. было подписано дополнение к этому документу с определением транзитной ставки, которая действует до 2010г.

В.Путин подчеркнул, что контракт на транзит попадает под шведское право, и любые споры, связанные с ним, должны решаться в международном суде. "В рамках этого контракта Газпром подал иск в Стокгольмский арбитражный суд и просит суд в максимально короткие сроки принять обеспечительные меры, запрещающие "Нефтегазу Украины" любые действия, направленные на сокращение транзита российского газа в Европу", - сказал В.Путин.

Газпром 3 января объявил о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж, но до сих пор не сообщал, что уже направил соответствующие документы.

Как подчеркнул премьер РФ, для Украины, подписавшей соответствующий контракт, "этот суд (Стокгольмский) не суд". Он напомнил, что Хозяйственный суд Киева 5 января запретил "Нефтегазу Украины" осуществлять транзит российского газа через территорию страны. "Если мы так цивилизованно будем и дальше функционировать, то порядка здесь вообще никакого не будет", - сказал В.Путин.

РБК