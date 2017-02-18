Меркель: "Минск" пока не выполнен полностью

Об этом она сказала на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Меркель напомнила, что в рамках конференции состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

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"К сожалению, господин Ишингер (председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - УНИАН), я еще не могу сообщить, что мы на самом деле выполнили все положения Минских соглашений. Эти соглашения по-прежнему остаются основой для нашего сотрудничества, и мы должны приложить все усилия, чтобы добиться устойчивого режима прекращения огня", - заявила Меркель.

Также она сказала, что это важно, в первую очередь, для гражданских лиц, оказавшихся в опасности.