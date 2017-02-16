Лавров прокомментировал первые переговоры с новым госсекретарем США: вспомнил и об Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам встречи в Бонне.

«Обсуждали и ситуацию в Афганистане, ситуацию в Украине. По всем этим направлениям наши американские партнеры заинтересованы подключиться к усилиям, которые предпринимаются для преодоления этих конфликтов», - заявил Лавров.

По его словам, стороны подтвердили наличие общих совпадающих интересов, прежде всего в том, что касается «непримиримой борьбы с терроризмом» и, в этом контексте, политического урегулирования в Сирии.

«Как только команда Госдепартамента и других ведомств, занимающихся этими вопросами, будет сформирована, мы выразили готовность налаживать соответствующие контакты», - сказал Лавров.

Он заверил, что со стороны Тиллерсона подтверждена готовность, которую выразил президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным – готовность преодолевать период подорванных двухсторонних отношений РФ и США.

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«Конечно же, в отношениях всегда будут оставаться вопросы, требующие согласования и решения, и все разногласия, конечно, мы за один присест не преодолеем», - сказал Лавров.

Он заявил, что встреча была прагматичной, деловой и продуктивной.

«Мы сопоставили наши видения, как двигаться по тем направлениям, которые обсуждали наши президенты по телефону 28 января в принципиальном плане», - сказал Лавров.

Как сообщалось, сегодня секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил, что ожидает от Российской Федерации соблюдения обязательств по выполнению Минских соглашений. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление Тиллерсона после его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне.

"В рамках наших усилий по поиску новой общей основы мы ожидаем, что Россия будет придерживаться своих обязательств по Минским соглашениям и работать над уменьшением насилия в Украине", - подчеркнул Тиллерсон.