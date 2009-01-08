Газпром назвал неприемлемой систему мониторинга, предлагаемую Украиной

"Газпром" считает неприемлемой систему мониторинга транзита газа без участия холдинга, которую предлагает украинская сторона, заявил замглавы "Газпрома "Александр Медведев в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Такая система мониторинга без участия "Газпрома" и российского министерства энергетики неприемлема. Это наш газ. Мы должны знать, как он поступает в украинскую систему, как он там распределяется, и как он поступает европейским потребителям", - цитирует Медведева РИА “Новости”.