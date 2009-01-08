Дубина и Миллер таки встретились в Брюсселе

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и председатель ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР провели сегодня двустороннюю встречу в Брюсселе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, встреча была непродолжительной и ее подробности пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, встреча О.ДУБИНЫ и А.МИЛЛЕРА была запланирована на сегодня в Брюсселе, однако потом, по данным источников, она была отменена российской стороной.

Украина и Россия до сих пор не имеют двустороннего контракта на поставки газа на 2009 год. Кроме того, нерешенным остается вопрос транзита российского газа в Европу, который был остановлен утром 7 января.