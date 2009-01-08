Газпром передумал встречаться с Дубиной
13:53, 08 января 2009Политика
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В Брюсселе затишье
|Алексей МИЛЛЕР
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе со ссылкой на AFP, об этом сообщил спикер «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.
Дипломатические источники подтвердили УНИАН, что сейчас никакие переговоры не проводятся, а запланированная раньше встреча отменена по инициативе российской стороны.
Как сообщал УНИАН, встреча между председателем правления НАК “Нафтогаз Украины” Олегом ДУБИНОЙ и председателем правления ОАО “Газпром” Алексеем МИЛЛЕРОМ должна была состояться сегодня в Брюсселе.
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