СБУ обнаружила в Широкином схрон с оружием и боеприпасами (фото)

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудниками спецслужбы был обнаружен схрон, который скрыто хранился в одном из жилых домов с. Широкино Донецкой области, оружие и боеприпасы могли использоваться в интересах вражеских ДРГ.

В частности, было изъято: автомат АК-74 – 1 ед., 5,45 мм патроны ПС –

93 ед., граната Ф-1 – 6 ед., запал УЗРГМ – 10 ед., пиротехнические средства (дымы) – 3 ед

Материалы сотрудниками СБУ были переданы в Волновахское ОП ГУ НП в Донецкой области по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».