Ющенко написал письмо Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА отказаться от каких-либо ограничений поставок газа для европейских потребителей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом идет речь в письме Президента Украины к Президенту России, посланном вчера, 6 января.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина чрезвычайно обеспокоена ситуацией, сложившейся с транзитом российского природного газа через территорию Украины европейским потребителям.

Как отмечает глава Украинского государства, Украина продолжает делать все возможное для обеспечения транзита российского природного газа в Европу, используя при этом в том числе украинский газ из подземных хранилищ.

В.ЮЩЕНКО особенно подчеркивает, что для потребностей украинских потребителей не используется ни один кубический метр российского природного газа. «С 1 января 2009 года Украина потребляет исключительно газ собственной добычи и газ, который находится в украинских хранилищах и полностью оплачен НАК «Нафтогаз України»», - отметил Президент.

Учитывая крайне сложную и опасную ситуацию, складывающуюся в Европе, В.ЮЩЕНКО призывает Д.МЕДВЕДЕВА отказаться от каких-нибудь ограничений поставок газа для европейских потребителей.

«Считаю необходимым до завершения переговорного процесса относительно поставок газа в Украину и транзита российского природного газа европейским потребителям в 2009 году немедленно возобновить оперативный ежедневный транзит газа в европейские государства в объемах и по направлениям, которые были по состоянию на 31 декабря 2008 года», - говорится в письме к Президенту России.

«Украина подтверждает свою готовность обеспечивать транзит российского природного газа с осуществлением оплаты со стороны ОАО «Газпром» по результатам завершения переговоров», - подчеркнул Президент Украины.

Также он предлагает немедленно начать переговоры на уровне руководителей газотранспортных организаций о прозрачной и прогнозируемой процедуре обеспечения европейских потребителей российским природным газом.