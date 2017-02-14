Борьба против коррупции в Украине идет в правильном направлении - представитель ЕС

13:34, 14 февраля 2017
Политика
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В Европейском Союзе считают, что в Украине борьба против коррупции идет в правильном направлении.

Мингарелли считает, что борьба с коррупцией в Украине идет в правильном направлении / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам председатель представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

"Борьба против коррупции идет в правильном направлении. Правительство имплементировало новые законы, создал новые структуры – Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Теперь мы должны убедиться, что они эффективны, могут свободно работать, и их работа уважается", - сказал Мингарелли.

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По его словам, Европейский Союз должен убедиться, что новый антикоррупционный суд будет создан как можно быстрее по справедливой и прозрачной процедурой избрания судей.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является "мамой" украинской экономической слабости, коррупции и популизма".

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Теги: #коррупция#Евросоюз