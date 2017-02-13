Порошенко назвал весомым успехом принятие в СБ ООН резолюции о защите критической инфраструктуры

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства.

"Принятие СБ ООН инициированной Украиной резолюции о защите объектов критической инфраструктуры от терактов (почти 50 соавторов) - весомый успех и вклад в укрепление нацбезопасности Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял первую в своей истории резолюцию по защите критической инфраструктуры от террористических атак №2341, инициированную Украиной.

Резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим атакам против объектов критической инфраструктуры, в частности в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Документ направлен на обеспечение уголовной ответственности за совершение террористических атак, совершенных для уничтожения или нарушения функционирования критической инфраструктуры.