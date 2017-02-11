Задержание Жадана в Минске: Геращенко рассказала, что МИД готовит ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста против задержания сотрудниками милиции Беларуси в ночь с 10 на 11 февраля в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу», – отметила она, добавив, что белорусская сторона не предоставила никакой информации о задержании Жадана.

«Посольство только что об этом узнало, потому что, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением», – написала вице-спикер.

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По ее словам, МИД уже дал поручение, чтобы сотрудники посольства сопровождали потерпевшего в аэропорт и до пересечения границы.

«Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая в этот позорный способ, через формирование общих черных списков, пытается ухудшить наши с белорусами двусторонние отношения», – дала свою оценку событий Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ночью с 10 на 11 февраля милиция Беларуси задержала и до утра удерживала в камере Сергея Жадана. Силовики задавали ему вопрос о причастности к терроризму, после чего потерпевшему было вынесено решение о запрете на въезд на территорию Беларуси.