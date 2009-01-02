Чехия не собирается вмешиваться в газовый спор Украины и России

Председательствующая в Евросоюзе Чехия в пятницу после переговоров с украинской делегацией заявила, что газовый спор между Россией и Украиной является "двусторонней проблемой", сообщает РИА новости со ссылкой на Рейтер.

"Мы полагаем, что в данный момент это является двусторонней проблемой, которая должна быть решена двумя компаниями или правительствами. Мы не собираемся вмешиваться, если только давление в трубопроводе не достигнет слишком низких пределов", - приводит Рейтер слова представителя Чехии в ЕС Иржи Потужника.

Чешский газовый оператор RWE Transgas сообщал в пятницу, что дневные поставки газа в страну остаются на прежнем уровне.

Ранее пресс-служба президента Украины по итогам встречи украинской делегации с членами кабинета министров Чехии заявила, что рассчитывает привлечь европейских специалистов к переговорам о поставках российского газа.