Чехия не собирается вмешиваться в газовый спор Украины и России
Двусторонняя проблема…
Председательствующая в Евросоюзе Чехия в пятницу после переговоров с украинской делегацией заявила, что газовый спор между Россией и Украиной является "двусторонней проблемой", сообщает РИА новости со ссылкой на Рейтер.
"Мы полагаем, что в данный момент это является двусторонней проблемой, которая должна быть решена двумя компаниями или правительствами. Мы не собираемся вмешиваться, если только давление в трубопроводе не достигнет слишком низких пределов", - приводит Рейтер слова представителя Чехии в ЕС Иржи Потужника.
Чешский газовый оператор RWE Transgas сообщал в пятницу, что дневные поставки газа в страну остаются на прежнем уровне.
Ранее пресс-служба президента Украины по итогам встречи украинской делегации с членами кабинета министров Чехии заявила, что рассчитывает привлечь европейских специалистов к переговорам о поставках российского газа.