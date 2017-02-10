Европарламент на следующей неделе рассмотрит ситуацию в Авдеевке

Об этом новоназначенный председатель Комитета иностранных дел ЕП, вице-президент Европейской народной партии Дэвид Макалистер заявил на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабмина.

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Стороны согласились с необходимостью продолжения активного привлечения Европарламента к пониманию ситуации в Украине. В частности, сделан акцент на важной роли ЕП в процессе предоставления Украине безвизового режима с ЕС, дополнительных торговых преференций, а также продолжения политической поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Макалистер заверил Климпуш-Цинцадзе в том, что конфликт на востоке Украины будет оставаться в фокусе внимания Комитета по иностранным делам ЕП. По его словам, на следующей пленарной неделе (13-16 февраля) Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке.

По приглашению вице-премьера Макалистер посетит Украину в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля вели массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела была повреждена ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью возобновить 6 февраля.

В результате обстрелов погибли несколько мирных жителей Авдеевки.