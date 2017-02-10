Переписать "Минск" невозможно – британский аналитик

Об этом сообщил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймс Шерр, комментируя приближающуюся годовщину подписания вторых Минских соглашений, передает Сегодня.ua.

"В принципе, Минские соглашения были результатом военного и конфликта в сфере информационной войны. Это головоломка противоречивых и двусмысленных положений. Я думаю, что с самого начала положения в Минских соглашениях были невыполнимы. Но в этом хаосе есть несколько положений, которые имеют однозначный и яркий характер: обязанность обеспечивать ОБСЕ полный доступ, обязанность после выборов вернуть полный контроль Украине над границей, обязанность обеспечить режим прекращения огня, несмотря на то, что с самого начала российская сторона и ее "союзники-ополченцы" никогда не соблюдали эти положения. Но Запад продолжает этот процесс, настаивая, что нет альтернативы. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что у Запада никогда не было достаточно крепких инструментов реализовать их и интересы Украины. Я имею в виду принципиальное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, включая разумные меры особого статуса", – считает Шерр.

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По мнению Шерра, нигде в Минских соглашениях не определяется значение слов "особый статус": "Так называемые лидеры ОРДЛО настаивают на том, что это форма федерализма. Это означает и полную автономию, чего не существует ни в каком федеральном государстве в мире, даже в РФ, и в дополнение к "особому статусу" права вето на кардинальные вопросы политики Украины, особенно в вопросах внешней политики. Украина имеет право противостоять этим требованиям. На мой взгляд, в этой ситуации Запад должен поддержать украинскую позицию и давить на Россию. В то же время, когда противоположная сторона не осознает и не выполняет свои обязанности по Минским соглашениям, в России правильно говорят, что в данном случае политика и позиция Запада очень слабая".

По словам Джеймса Шерра, Минские соглашения переписать невозможно. "Чтобы Россия выполнила Минские соглашения, нужны другие инструменты украинской и западной политики. Особенно в военной сфере, повышая уровень военной и финансовой помощи Украине. Я не думаю, что длительное продолжение этого статуса-кво (невыполнения Минских соглашений – Авт.) действует в пользу России. Я думаю, что важно укреплять позицию Украины дипломатически, политически и улучшать положение дел в Украине, используя этот момент, эту передышку, чтобы провести системные трансформации. Это абсолютно не выгодно России. Украинская сторона с поддержкой Запада может продолжать эту ситуацию 10-20 лет. Россия же – нет, России не выгодно юридическое признание ОРДЛО. Но Россия может использовать ОРДЛО, чтобы подрывать и дестабилизировать Украину. Если нет такой возможности – нет игры. От нас это требует большей решительности, более мощных инструментов и стратегического терпения", – подытожил эксперт.

Напомним, в ночь на 12 февраля 2015 года в белорусской столице после 16-часового марафона переговоров "нормандской четверки" был подписан "Минск-2".