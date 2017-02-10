Климкин объяснил, при каких условиях военное положение в Украине введут "очень-очень быстро" (видео)

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1.

"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро", - сказал он.

При этом Климкин добавил, что страна может находиться в состоянии войны и не вводить военное положение.

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"Я не исключаю в случае ухудшения ситуации введения военного положения, и это достаточно эффективный элемент. Но сам по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения", - сказал министр.

По словам Климкина, суверенное право объявить военное положение в стране имеет Совет национальной безопасности и обороны Украины. И именно он будет решать, ухудшилась ли ситуация настолько, чтобы ввести военное положение.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что пока не рассматривается введение военного положения на востоке Украины из-за ситуации в Авдеевке.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

Стоит отметить, что украинские военные имеют право отвечать на обстрелы боевиков в случае возникновения угрозы жизни.

Впрочем бойцы АТО не отвечают огнем на обстрелы из жилых кварталов Донецка и Ясиноватой.