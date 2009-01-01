Медведев: власть в Украине является заложником межклановых столкновений

Действия Украины не способствуют ее хорошим отношениям с Евросоюзом, считает президент РФ Дмитрий Медведев.

В ходе вчерашней встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным, транслируемой телеканалом "Вести", он заявил, что если Украина начнет препятствовать транзиту российского газа в Европу вопреки заключенному ранее долгосрочному соглашению, такой шаг неблагоприятно скажется на отношениях Украины со странами ЕС.

"Интересы, в том числе европейских потребителей, приносятся в жертву политической конъюнктуре, что, конечно, не будет красить Украину как государство, которое стремится выстраивать полноценные отношения с европейскими странами", - сказал глава Российского государства.

Также, по словам Д.Медведева, создание помех транзиту российского газа в Европу будет означать, что "власть на Украине является заложником межклановых столкновений, что дееспособность властей очень невелика".

В то же время российский президент выразил надежду на то, что Украина, в конце концов, примет правильное решение. "Я надеюсь, что здравый смысл там возобладает", - сказал Д.Медведев.

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