Эксперты ФБР США завершили свою работу по делу об убийстве Шеремета – Нацполиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного следственного управления НПУ Александр Вакуленко.

«В рамках расследования нами в 14 стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья, направлены запросы о международной помощи”, - сказал Вакуленко.

Он отметил, что сейчас эксперты ФБР США завершили свою работу по делу об убийстве Шеремета, в частности, помогли украинским следователям в части проведения ряда экспертиз. Но если понадобится, добавил Вакуленко, они будут приглашены снова, а также не исключено, что будут приглашены специалисты из Европола.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Сегодня, 8 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства Шеремета, но версия профессиональной деятельности является приоритетной.

Также, по его словам, следствие не исключает версию политического убийства Шеремета, заказ на выполнение которого поступил из Российской Федерации.