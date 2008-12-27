Нашеукраинцев, подписавшихся за коалицию, из партии не исключили

Семь народных депутатов, подписавших коалиционное соглашение, не включили в состав новоизбранного политсовета партии "Народный Союз Наша Украина".

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на съезде политической партии “Народный союз Наша Украина", который проходит сейчас в Киеве.

Это решение вынесено в рамках повестки дня съезда.

В то же время, эти семь народных депутатов не исключили из состава партии НСНУ.

Как сообщал УНИАН, из 37 членов фракции НУ-НС, которые поддержали создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, членами партии "Народный Союз Наша Украина" являются: Валерий БОРИСОВ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Николай МАРТЫНЕНКО, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМЬЮК.