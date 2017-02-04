У Порошенко подтвердили дату разговора с Трампом

14:15, 04 февраля 2017
Политика
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В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко подтвердили, что сегодня он проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Порошенко пообщается с Трампом телефону / president.gov.ua

"В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Белом доме проинформировали, что 4 февраля Трамп пообщается по телефону с Порошенко.

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Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву в воскресенье).

Как сообщал УНИАН, ранее в Администрации президента Украины заявили, что дата визита президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом прорабатывается.

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Теги: #Трамп#США#Порошенко#разговор