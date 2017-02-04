В Белом доме анонсировали телефонный разговор Трампа и Порошенко

Об этом заявили в Белом доме, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте такжеТрамп проинформирован о последних событиях на востоке Украины - Белый дом

Трамп проводит выходные на своей вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.

Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).

Как сообщал УНИАН, ранее в Администрации президента Украины заявили, что дата визита президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом прорабатывается.