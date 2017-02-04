В Белом доме анонсировали телефонный разговор Трампа и Порошенко
07:04, 04 февраля 2017Политика
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Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.
Порошенко и Трамп побеседуют по телефону / president.gov.ua
Об этом заявили в Белом доме, сообщает 112 Украина.
Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Трамп проводит выходные на своей вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.
Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).
Как сообщал УНИАН, ранее в Администрации президента Украины заявили, что дата визита президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом прорабатывается.
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