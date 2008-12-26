БЮТ требует расследовать земельные нарушения в Киевской области

В парламенте зарегистрирован проект Постановления “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов нарушения должностными лицами государственных администраций Киевской области Конституции и действующего законодательства Украины при выделении и переоформлении земельных участков”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, отметив, что автором этого документа является народный депутат от БЮТ Константин БОНДАРЕВ.

Комментируя регистрацию этого проекта постановления, К.БОНДАРЕВ заявил, что “должностные лица районных государственных администраций Киевской области будут отвечать за хищение миллионов гектаров земли”.

По словам депутата, “материалы работы комиссии будут переданы в Генеральную прокуратуру, а руководители РГА обязательно понесут ответственность за земельные преступления”.