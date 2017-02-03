Украина и НАТО из-за эскалации на Донбассе находятся в режиме кризисной коммуникации – дипломат

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок.

«С утра понедельника миссия Украины при НАТО и штаб-квартира Альянса находятся в режиме кризисной коммуникации. Проходит постоянный обмен информацией о том, что происходит на востоке Украины», - сказал он.

По словам украинского дипломата, в этот день он встретился с заместителем генерального секретаря Роуз Геттемюллер. «Уже в понедельник я ее проинформировал о том, что происходит. Сразу мы начали механизм кризисной коммуникации и находимся в постоянном контакте», - детализировал Божок.

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При этом и.о. главы миссии сообщил, что только что завершил подготовку «очередной порции» информации для передачи руководству НАТО о том, что продолжает происходить на востоке Украины. «Украина и НАТО находятся в готовности провести экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО сразу, если это будет нужно. Даже на выходных. Есть основания полагать, что идет подготовка к дальнейшей эскалации. Традиционно, как советская, а теперь российская военная школа делает любые эскалации на выходных», - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, разделяет ли НАТО мнение о таком развитии событий, Божок сказал: «НАТО этого не исключает».

Говоря о том, какой именно может быть помощь Альянса в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке, и.о. миссии заверил, что «следующие шаги могут быть совершенно разными». «Главное - собраться и согласовать их, если это будет нужно. Главное, что мы не одни, что мы в постоянном контакте и взаимодействии, в том числе и с НАТО», - подчеркнул Божок.