Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ВР и о бюджете - серия №3

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, который вел пленарное заседание, сообщил, что в 16 час. будет докладывать в парламенте председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ (фракция Блока Литвина) по поводу законопроекта «О государственном бюджете Украины на 2009 год».