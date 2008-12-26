Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ВР и о бюджете - серия №3
15:51, 26 декабря 2008Политика
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Через несколько минут в парламенте...
В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 16.00.
Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, который вел пленарное заседание, сообщил, что в 16 час. будет докладывать в парламенте председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ (фракция Блока Литвина) по поводу законопроекта «О государственном бюджете Украины на 2009 год».
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