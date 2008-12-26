Луценко считает, что поймал Черновецкого на неуплате налогов

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО просит Государственную налоговую администрацию проверить вероятное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшими владельцами “Правэкс-Банка”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным ДСО, на днях специалистами Министерства внутренних дел было завершено рассмотрение обращения одного из народных депутатов относительно возможного нарушения действующего законодательства во время продажи акций акционерного коммерческого банка "Правэкс-Банк". Речь идет о подписанном 4 февраля 2008 года договора между одним из итальянских банков и АКБ "Правэкс-Банк" о продаже 100% пакета акций “Правэкс-Банка” стоимостью 750 млн. дол.

Как отметили правоохранители, на момент подписания указанного договора акционерами АКБ "Правэкс-Банк" были физические лица – Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его близкие родственники, а также несколько коммерческих структур, уставные доли которых почти полностью принадлежат упомянутым физическим лицам.

По официальным сообщениям пресс-центра АКБ "Правэкс-Банк", упомянут итальянский банк и его мажоритарные акционеры закончили процесс купли-продажи 100% акционерного капитала АКБ "Правэкс-Банк" 27 июня 2008 года, отметили в ДСО.

При этом в министерстве обратили внимание, что по состоянию на 30 июня 2008 года, по данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, владельцем 99,695% пакета акций АКБ "Правэкс-Банк" является кипрская компания-нерезидент, прямыми и опосредованными владельцами которой являются члены семьи Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Учитывая изложенное, подчеркнули в ДСО, “можно сделать предварительный вывод, что продажа почти 100% пакета акций АКБ "Правэкс-Банк" оффшорной компании осуществлялся через приобретение акций упомянутой компании путем их обмена”. По данным, имеющимся в МВД, в учетах Госфинмониторинга сумма этой операции не отражена.

По мнению специалистов Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, бывшие акционеры АКБ "Правэкс-Банк" – члены семьи Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – предприняли такие действия с целью уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо было оплатить владельцами акций банка после их продажи, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ориентировочно – 450 млн. грн.).

В связи с тем, что осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью вычисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты и государственные целевые фонды налогов и сборов, неналоговых платежей, установленных законодательством, а также предотвращение преступлений и других правонарушений в этой сфере относится к компетенции налоговой милиции, министр внутренних дел направил обращение и соответствующие материалы председателю Государственной налоговой администрации Украины для рассмотрения и принятия процессуального решения согласно действующему законодательству, подчеркнули в Департаменте связей с общественностью МВД Украины