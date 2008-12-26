Турчинов хочет лишить депутатов последних выходных в году

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ предложил парламенту работать все выходные и до конца года, и все же принять бюджет на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал на заседании ВР.

Он отметил, что поскольку сегодня парламент не может принять проект бюджета, то необходимо работать и в субботу, воскресенье и все остальные дни, чтобы «до конца года» принять проект бюджета на 2009 год.

По словам А.ТУРЧИНОВА, все предложения народных депутатов не возможно учесть, поскольку это может привести к большой инфляции и «к полному коллапсу финансовому».

Он отметил, что изменения могут быть в рамках той доходной части, которая предусмотрена в проекте бюджета на следующий год.