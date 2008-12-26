Черновецкому приснилось, что он мыслит одинаково с Тимошенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверен, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не против его инициативы о введении в Киеве налога на предметы роскоши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на сессии Киевсовета во время доклада по внесенному в повестку дня проекту решения о введении в Киеве целевого налога на предметы роскоши.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ начал с того, что считает необходимым провести городской референдум по вопросу введения в Киеве обязательного целевого социального взноса собственников предметов роскоши.

«Мы с завтрашнего дня можем обложить налогом все: машины, самолеты… перечень неисчерпаемый… дойдем до шнурков от «Бриони», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив, что те обеспеченные люди, которые будут платить этот налог, даже, по его мнению, будут рады этому введению.

При этом мэр сказал, что эта инициатива соответствует философии нынешнего премьер-министра, и, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в этом он убедился после того, как ему приснился сон, в котором участвовала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Она мне снилась вчера классно», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. На это из зала депутаты шутя начали спрашивать о сне, на что мэр продолжил: «Не в эротическом сне. Ничего не получилось, потому что я люблю свою жену, а она (непонятно кто – УНИАН) меня иногда не любит, но поскольку она женщина очень серьезная и не допускает», - искренне смеясь, не закончил фразу мэр.

Далее он продолжил, что знает, что в законопроекте бюджета Украины, вынесенном на рассмотрение Верховной Радой, также есть соответствующая норма.

«Мы мыслим с ней (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) одинаково. Причем ночью, во время сна, я получил полное подтверждение тому», - снова смеясь, сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Далее он обратился к депутатам: «Она тут незримо присутствует и хочет, чтобы мы за это проголосовали».

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в Киеве предусматривается внести дополнительную плату за дорогие автомобили, пользование частными самолетами, вертолетами, а также за перемещение по водному пространству на частных лодках и за пролет над городом и т.д.