Наша Украина почистит руководящее звено в закрытом режиме

Съезд партии “Народный Союз Наша Украина” 27 декабря планируется провести в закрытом режиме.

Об этом УНИАН сообщили в “Нашей Украине”.

Местом проведения съезда определен ДК КПИ, однако точное время начала съезда пока неизвестно.

Вчера народный депутат от “Нашей Украины” Лилия ГРИГОРОВИЧ сообщила, что во время съезда планируется рассмотреть вопрос об обновлении руководящего состава партии, а также текущую политическую и экономическую ситуацию.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли рассматриваться вопрос о лишении депутатских мандатов тех парламентариев-“нашеукраинцев”, которые подписали коалиционное соглашение, Л.ГРИГОРОВИЧ заметила, что это пока не решено. По ее словам, рассмотрение данного вопроса будет обсуждаться на заседании президиума и политсовета партии в канун съезда.

В то же время, сегодня в интервью УНИАН руководитель одной из областных организаций НСНУ сообщил, что в понедельник, 22 декабря, Президент Украины, лидер партии НСНУ Виктор ЮЩЕНКО встретился с представителями всех областных организаций.

На этой встрече В.ЮЩЕНКО якобы настаивал, чтобы в ближайшую субботу на втором этапе съезде НСНУ (первый этап состоялся 29 ноября - УНИАН) было принято партийное решение об объединении НСНУ и «Единого Центра».

“Пока руководители областных организаций взяли информацию к размышлению, решения еще нет”, - сказал собеседник агентства. При этом, по словам собеседника агентства, на 17 января 2009 года планируется проведение объединительного съезда партий "Народный Союз Наша Украина" и "Единый Центр", “под вопросом” - присоединение к ним и Народно-демократической партии.

Сегодня же народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Роман ЗВАРИЧ заявил о подготовке фактической ликвидации партии «Народный Союз Наша Украина».

Р.ЗВАРИЧ назвал очень реальным сценарий, суть которого заключается во внедрении «Единого Центра» под бренд «Нашей Украины» с постепенной «выброской» из гнезда представителей этой силы, а скелет будущего проекта составят «Единый Центр» и «соглашатели» от «Нашей Украины». “Формально это будет называться или вливание «Единого Центра» в «Нашу Украину», или объединение двух партий. Однако настоящий план (как я его понимаю) свидетельствует о том, что речь идет о ликвидации «Нашей Украины», вливании осколков «Нашей Украины» в «Единый Центр» - и все это с одновременным переименованием «Единого Центра» на «Нашу Украину», - сказал он.

УНИАН пытался подтвердить или опровергнуть данную информацию у народного депутата от “Нашей Украины” Юрия КЛЮЧКОВСКОГО, но тот отказался от комментариев. “Я это комментировать не буду”, - сказал он. Объясняя причины такого отказа, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал: “Если я сказал, что комментировать не буду, значит, я об этом говорить не буду”.