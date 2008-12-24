Зварыч раскусил планы СП - готовится «операция «Кукушка»

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Роман ЗВАРИЧ заявляет о готовящейся фактической ликвидации партии «Народный Союз Наша Украина».

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию «Обком».

Р.ЗВАРИЧ назвал очень реальным сценарий, опубликованный недавно этим изданием, по которому «в недрах президентского Секретариата готовится своего рода «операция «Кукушка», суть которой заключается во внедрении «Единого Центра» под брэнд «Нашей Украины» с постепенным «выбрасыванием» из гнезда представителей этой силы. И что костяк будущего проекта составят «ЕЦ» и «соглашатели» от «Нашей Украины».

В то же время он отметил, что некоторые нюансы, описанные изданием, являются ошибочными.

«Формально это будет называться или вливание «ЕЦ» в «Нашу Украину», или объединение двух партий. Однако настоящий план (как я его понимаю) свидетельствует о том, что речь идет о ликвидации «Нашей Украины», вливании осколков «Нашей Украины» в «Единый центр» - и все это с одновременным переименованием «Единого центра» в «Нашу Украину», - отметил он.

Р.ЗВАРИЧ сказал, что он еще не решил, пойдет ли он в эту субботу на второй этап съезда «Народного Союза Наша Украина».

Ранее источник в НСНУ сообщил УНИАН, что на 17 января планируется проведение объединительного съезда партий "Народный Союз Наша Украина" и "Единый Центр", “под вопросом” - присоединение к ним и Народно-демократической партии.