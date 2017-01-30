Януковичу в Украине ничего не угрожает, ему гарантируется безопасность и охрана – прокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я считаю, что подозреваемому Януковичу ничего не угрожает, его жизни и здоровью на территории Украины. Я, как процессуальный руководитель по данному уголовному производству, гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 29 января адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный готов прибыть в Украину для участия в суде при условии обеспечения личной безопасности и расследование дела о покушении на его убийство.

Генпрокуратура вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене.