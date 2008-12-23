Председательство Ющенко в НСНУ соответствует закону

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что то, что возглавляет партию “Народный союз „Наша Украина”, отвечает законодательству Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня».

Рассказывая, почему он принял решение возглавить НСНУ, Президент отметил, что сегодня в стране соревнуются два виденья развития страны. По словам В.ЮЩЕНКО, первый взгляд – это популизм, узурпация власти и т.п., второй путь – демократический. Говоря о первом пути, он напомнил, что летом БЮТ блокировал парламент, потому что тогда премьера не устраивал работающий парламент, сегодня руководителя правительства не устраивает НБУ и его работа блокируется. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня очень важно, какие ценности победят – демократические или антидемократические. Именно поэтому, сказал Президент, он и принял решение возглавить партию НСНУ, которая, по его мнению, наиболее отвечает демократическим устремлениям. Он отметил, что на его рабочем графике как Президента это никоим образом не отразится. В.ЮЩЕНКО рассказал, что обратился к руководящим органам партии по поводу необходимости внесения изменений в уставные документы, чтобы то, что он возглавляет партию, отвечало Конституции и законодательству Украины. По его словам, руководство в партии будет им осуществляться символически: „возглавление партии работает лишь в одном аспекте: я разделяю - сейчас, когда тяжелее всего моей политической партии – дух, идеи, ценности с которыми в 2002 году демократы впервые стали поднимать голову”.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО единогласно был избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина». До этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем «Нашей Украины». Пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА в тот же день отметила, что решение съезда НСНУ является признанием Президента Украины В.ЮЩЕНКО политическим лидером этой партии.

По ее словам, ожидается, что в связи с этим решением будут внесены изменения в устав партии на втором этапе съезда этой политической силы, где должны быть сформированы руководящие органы НСНУ.

В то же время, эксперты заявляют, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО не имеет права возглавлять политическую партию «Народный Союз «Наша Украина», поскольку это нарушает требования Конституции Украины. Как говорится в юридическом заключении Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство», "действующая Конституция Украины прямо запрещает Президенту Украины занимать такую должность и исполнять связанные с этим функции».

В то же время заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК отметила, что решение съезда партии “Народный Союз “Наша Украина” об избрании председателем партии Президента Украины В.ЮЩЕНКО не нарушает Конституцию Украины. Она напомнила, что, в соответствии со ст. 103 Конституции, Президент не может занимать должности, в том числе в объединениях граждан, но в то же время ни Конституция, ни закон о политических партиях не запрещает главе государства быть членом той или иной политической силы.