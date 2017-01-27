Сегодня Януковичу передадут подозрение в госизмене с учетом просьбы вести войска РФ - прокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Сегодня будет вручено защитникам подозреваемого Януковича новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозреваемого Януковича", - сказал он.

"Смена подозрения заключается в том, что мы добавили новый эпизод относительно обращения подозреваемого Януковича с письмом о вводе российских войск на территорию Украины к Совету Федерации", - пояснил Кравченко.

Он добавил, что во время досудебного расследования было установлено, что Янукович обращался с таким письмом и к президенту России Владимиру Путину, и к Совету Федерации РФ.

Прокурор подчеркнул, что речь идет не о новом подозрении, а лишь об уточненном.

Кроме того, он сообщил, что 30 января "мы завершаем специальное досудебное расследование и открываем материалы стороне защиты". "С 30 января сторона защиты, защитники имеют право ознакомиться со всеми доказательствами, которые были собраны во время досудебного расследования", - отметил прокурор.

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После ознакомления защитников с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет составлен и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Также прокурор подтвердил информацию о том, что двое бывших депутатов Государственной Думы России дали показания против Януковича по делу о государственной измене. Кравченко не назвал их фамилий, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время адвокатам Януковича передадут материалы дела о государственной измене, а с марта начнется суд над экс-президентом. По словам генпрокурора, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу - председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

20 января Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре Украины проводить заочное следствие по делу Януковича о государственной измене.

28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. Того же дня Янукович в режиме видео-конференции давал показания по делу против пяти бывших "беркутовцев".

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.