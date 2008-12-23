Яценюк считает бюджет от Тимошенко нереальным

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что правительственный проект бюджета будет нереальным, а российский газ для Украины будет стоить не более 250 долларов. Об этом он сказал в программе “Свобода слова” на канале ICTV.

Он отметил, что правительство внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины проект бюджета на 2009 год, “который не будет реальным”. По его словам, нельзя поверить в прогнозы правительства, что в будущем году будет “плюсовой” показатель ВВП. А.ЯЦЕНЮК отметил, что “в лучшем случае будем иметь минус 3% ВВП”. По его словам, такие макроэкономические параметры, заложенные правительством в бюджет, “уже говорят о нереальности бюджетных расчетов”.

Говоря о перспективах переговорного процесса с Россией о поставках газа и его цены, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине каждый год ситуация повторяется. “Все люди Новый год празднуют под елкой, а мы празднуем под российским “Газпромом”, - отметил он. По его словам, так же будет и в нынешнем году.

А.ЯЦЕНЮК прогнозирует, что максимальная цена на газ будет 250 долларов. По его словам, “кризис уменьшил цену на нефть с 150 долларов до 40, и это повлияло на цену на газ”. Он добавил, что пессимистические прогнозы о цене за газ в размере 400 долларов не сбудутся.