В ПР думают, что раскусили причины спешки Тимошенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что правительство внесет на рассмотрение парламента программу своей деятельности для перестраховки от выражения недоверия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение первый вице-спикер выразил сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, странной выглядит ситуация, когда правительство в начале второго года своей работы, после прекращения существования предыдущей коалиции, решило утвердить программу своей деятельности.

«Здесь простое желание - на всякий случай иметь решение, которое будет с правовой точки зрения защищать правительство на протяжении года от принятия резолюции недоверия», - сказал В.ЛАВРИНОВИЧ.

По его мнению, других причин этого поступка нет.

Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что сегодня состоится заседание правительства, на котором планируется утвердить проект госбюджета, а завтра Кабмин планирует подать в ВР проект госбюджета-2009, Программу своей деятельности в кризисный и посткризисный периоды и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

А.ТУРЧИНОВ обратился с просьбой к ВР завтра в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты с тем, чтобы до конца года, в частности, в четверг, 25 декабря, полностью принять госбюджет на 2009 год.