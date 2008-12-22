Лавринович намекает Тимошенко, чтобы она не очень обольщалась

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отмечает, что парламент не может освободить Владимир СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка без представления Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, «небезупречная возможность (освобождения В.СТЕЛЬМАХА) существует в том случае, когда председатель НБУ напишет заявление об отставке и направит его в Верховную Раду Украины, а не Президенту Украины». А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в противном случае ВР не может освободить В.СТЕЛЬМАХА, не нарушив положений Конституции и законодательства Украины.

По мнению заместителя председателя ВР, заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что парламент примет решение об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, может свидетельствовать лишь об «игнорировании законов».

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, если не считаться ни с Конституцией, ни с законами, то правительство может принять решение и об отставке В.СТЕЛЬМАХА, и даже об отставке председателя ВР.

Комментируя проект постановления, внесенный в парламент народным депутатом из фракции Партии регионов Нестором ШУФРИЧЕМ об отставке В.СТЕЛЬМАХА, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что «это его личная инициатива», поскольку решение по этому поводу фракция не принимала.

Он еще раз отметил, что решение об освобождении В.СТЕЛЬМАХА парламентом без представления Президента Украины «не отвечает Конституции Украины».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что, в соответствии с Конституцией, освобождение и назначение на должность председателя НБУ происходит исключительно по представлению главы государства.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ пошутил: «Я думаю, что Нестор Иванович пока не Президент Украины».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО немедленно уволить председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА. Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала о сделках, которые, по ее информации, осуществляет Национальный банк, и которые приводят к девальвации гривни.

20 декабря премьер-министр заявила, что фракция БЮТ будет настаивать на увольнении В.СТЕЛЬМАХА парламентом без соответствующего представления Президента.

Сегодня, 22 декабря, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сказал, что В.ЮЩЕНКО никогда не согласится освободить В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя Нацбанка.

В свою очередь, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК проинформировал, что В.ЮЩЕНКО выступает против отставки В.СТЕЛЬМАХА и считает, что тот должен сам исправить финансовую ситуацию, сложившуюся на валютном рынке.