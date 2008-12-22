У Януковича признались, почему не состоялась коалиция БЮТ и ПР

Коалиция между БЮТ и Партией регионов не состоялась из-за попытки Юлии ТИМОШЕНКО обеспечить себе навсегда должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Главная причина того, что не было положительных действий как следствия длительных консультаций, - это стремление Ю.ТИМОШЕНКО сохранить навсегда должность премьер-министра и овладеть с помощью конституционных изменений всей полнотой власти в государстве», - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что он мог бы привести длинный перечень предложений и гарантий, которые давала Партия регионов лично Ю.ТИМОШЕНКО или ее уполномоченным представителям. «Но думаю, что это будет неприлично. И до уровня паскудства мы не опускаемся», - сказал он.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО о намерении Партии регионов обеспечить избрание Президента Украины в парламенте является неправдивым.

«Некорректность и неправдивость тех утверждений, которые делала Ю.ТИМОШЕНКО, являются настолько очевидными, что даже не знаю, на что она надеялась», - сказал он.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в парламенте зарегистрированы три проекта закона о внесении изменений в Конституцию, авторами которых являются представители фракции Партии регионов, и ни один из них не предусматривает избрания Президента в ВР.